دفاع مدني عجمان يسيطر على حريق 6 مستودعات في الصناعية الجديدة

تمكن رجال الدفاع المدني بعجمان من السيطرة على حريق نشب صباح اليوم في 6 مستودعات كبرى في المنطقة الصناعية الجديدة بعجمان من دون وقوع إصابات بشرية.

وأفاد العقيد ناصر راشد الزري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، أنه تم السيطرة على حريق كبير صباح اليوم بالمنطقة الصناعية الجديدة نشب بـ 6 مستودعات كبرى مخصصة لتخزين مختلف البضائع، وتمت السيطرة على الحريق خلال 40 دقيقة من قبل رجال الدفاع المدني، وبمساعدة فرق الإسناد من الشارقة وأم القيوين اللذان قاما بتزويد موقع الحادث بالمياه.

وأشار إلى أنه تم إخلاء سكن كامل من العمال قريب من موقع الحادث، وتعرض عدد من رجال الدفاع المدني بعجمان لحالة من الإعياء نتيجة الإنهاك الحراري الذي تعرضوا له بحكم ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن شجاعتهم في تأدية واجبهم الوطني حتمت عليهم مواصلة العمل بكل كفاءة.

ونوّه العقيد ناصر الزري أنه سيتم فتح تحقيق في ملابسات الحريق من خلال الجهات الأمنية المختصة، والمتمثلة بالقيادة العامة لشرطة عجمان للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق وانتشاره بين الشبرات للعمل في المستقبل القريب للحد من هذه الحوادث.

وأشاد بدور وكفاءة رجال الدفاع المدني على تلبية نداء الواجب في الوصول إلى موقع الحادث في دقائق معدودة، والسيطرة على الحريق بكل دقة وإحكام.

وطالب العقيد الزري من أصحاب المستودعات والمنشآت الصناعية بإجراء صيانة دورية لأجهزة إنذار الحريق، وتوفير طفايات الحريق اليدوية، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وصلاحيتها وخاصة في فصل الصيف وعدم التدخين داخل المصانع والمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى عدم تكديس وتخزينها البضائع بشكل عشوائي

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