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وزيرة الاستثمار تلتقي وفد شركة GSK لتصنيع الدواء

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وزيرة الاستثمار تلتقي وفد شركة GSK لتصنيع الدواء وزيرة الاستثمار تلتقي وفد شركة GSK لتصنيع الدواء

التقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بوفد شركة جلاكسوسميث كلاين( gsk) برئاسة الدكتور عمرو ممدوح نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في .

ووجهت الشركة الدعوة لوزيرة  الاستثمار لافتتاح خط انتاج جديد بمصنعها في القاهرة، في منتصف شهر سبتمبر القادم بتكلفة استثمارية تبلغ 60 مليون جنيه، في إطار تنفيذ الشركة لالتزامها بضخ 400 مليون جنيه، في تطوير كافة مصانعها لتعمل طبق احدث التكنولوجيات العالمية في صناعة الدواء.

وشرح مسؤولي الشركة أن الخط الجديد بمصنع القاهره سيقوم بإنتاج الأدوية الاساسية بأسعار في متناول اليد، والتي تعد جزء من مبادرة جلاكسوسميث كلاين العالمية التي تهدف إلى ضمان وصول الدواء للمرضى من مختلف شرائح المجتمع.

وأعربت الوزيرة، تفاؤلها باستعداد الشركة للتعاون في مجالات البحوث والتنمية في القطاع الدوائي، وأكدت خلال الاجتماع حرص الوزارة على دفع عمل الشركات العالمية في مصر ومساعدتهم لزيادة وتوسيع نشاطهم.

 

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