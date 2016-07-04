بالصور..فرحة عارمة مع انتهاء امتحانات الثانوية بالعريش

سادت حالة من الفرح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة، بمحافظىة شمال سيناء، عقب انتهاء مارثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ولم يشتكى الطلاب من امتحانات اليوم التى جاءت فى متناوول الطالب المتوسط.

والتقط طلاب الثانوية العامة، اليوم الأثنين، صور “السيلفي”، مع بعضهم البعض أمام مدرسة الثانوية للبنات بالعريش، احتفالًا بانتهاء الامتحانات.

وقامت مجموعات من الطالبات، بالتقاط عدد من الصور الجماعية التذكارية، وسط حالة من الفرح وذلك فرحة بانتهاء العام الدراسي، واختتام امتحانات الثانوية العامة.