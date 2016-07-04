الأول من سبتمبر.. الحكم على المتهمين بحرق فيلا الراحل محمد حسنين هيكل

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، حجز محاكمة 6 متهمين بتهمة حرق فيلا الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، لجلسة 1 سبتمبر.

> وجاء التأجيل، للنطق بالحكم، فيما عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، حسبما أفاد مراسلنا.

> وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين اقتحموا فيلا الكاتب الصحفي الراحل، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقاموا بإطلاق النار في الهواء من أسلحة آلية، لإرهاب العاملين في الفيلا، وإجبارهم على الخروج منها، وسرقوا الفيلا، وأضرموا النيران فيها.