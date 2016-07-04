أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأول من سبتمبر.. الحكم على المتهمين بحرق فيلا الراحل محمد حسنين هيكل

Google+ Print
الأول من سبتمبر.. الحكم على المتهمين بحرق فيلا الراحل محمد حسنين هيكل الأول من سبتمبر.. الحكم على المتهمين بحرق فيلا الراحل محمد حسنين هيكل

الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل – أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، حجز محاكمة 6 متهمين بتهمة حرق فيلا الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، لجلسة 1 سبتمبر.
> وجاء التأجيل، للنطق بالحكم، فيما عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، حسبما أفاد مراسلنا.
> وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين اقتحموا فيلا الكاتب الصحفي الراحل، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقاموا بإطلاق النار في الهواء من أسلحة آلية، لإرهاب العاملين في الفيلا، وإجبارهم على الخروج منها، وسرقوا الفيلا، وأضرموا النيران فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا