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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات خلال عيد الفطر

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات خلال عيد الفطر الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات خلال عيد الفطر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود الدولة على مدار ايام عيد الفطر المبارك خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى السبت المقبل، طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ورطب ليلا وغائماً جزئياً ومغبرا على بعض المناطق.
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> وأوضح المركز أنه يتوقع أن تظهر اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء السحب المنخفضة على المناطق الشرقية و الجنوبية مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر يصاحبها سقوط الامطار خاصة يوم الثلاثاء، والرياح معتدلة إلى  نشطة السرعة أحيانا، تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ويضطرب أحيانا في بحر عمان ومضيق هرمز، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل بعض الضباب او الضباب الخفيف.
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> وذكر أن الطقس خلال الفترة من يوم الخميس وحتى السبت المقبل سيكون حار إلى شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ورطب ليلا وغائماً جزئياً ومغبرا على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب المنخفضة على المناطق الشرقية قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا أحيانا ظهرا غربا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف.
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> واشار الى أن درجات الحرارة  العظمى على الدولة خلال العيد ستتراوح ما بين 39 إلى 45 درجة مئوية على السواحل والجزر، والداخلية 44 إلى 48 درجة مئوية والمناطق الجبلية 32 إلى 36، فيما ستتراوح درجات الحرارة الصغرى على السواحل والجزر ما بين 29 إلى 33  درجة مئوية ، الداخلية 27 إلى 33 درجة مئوية، والجبلية ما بين 27 إلى 31 درجة مئوية.

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