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اتهام زوجة بقتل زوجها بمشاركة أقاربها فى المنيا

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اتهام زوجة بقتل زوجها بمشاركة أقاربها فى المنيا اتهام زوجة بقتل زوجها بمشاركة أقاربها فى المنيا
عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا على جثة شخص ملقاة على كوم قمامة بجوار السكة الحديد بمركز مغاغة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة يفيد العثور على جثة "ماجد.ج" 35 سنة عاطل من مغاغة وبه عدة طعنات، وبالفحص اتهم أقارب المجنى عليه زوجته واتهم بالاشتراك مع آخرين من أقاربها بسبب وجود خلافات نسب فيما بينهما.

وبسؤال شقيقة المجنى عليه قررت أنها تلقت اتصال تليفونى من شقيقها قبل إن يفارق الحياة يطلب منها إنقاذة وعندما توجهت إليه وجدته ملقى على كوم قمامة بجوار السكك الحديدية، واتهم زوجته وأقاربها بقتله، تم نقل الجثة إلى مستشفى مغاغة العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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