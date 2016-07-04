دراسة: نوم الأطفال الرضع مبكرا يحميهم من السمنة والأمراض القاتلة مستقبلا

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب – جامعة بنسلفانيا الأمريكية بخصوص إحدى الممارسات الصحية التى تحمى الأطفال الصغار من الأمراض الخطيرة.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن نوم الأطفال الرضع مبكرا والمواظبة على ذلك لسنوات طويلة يحمى حديثى الولادة من مخاطر صحية عديدة ويقلل فرص إصابتهم بالسمنة وفرط الوزن خلال مراحل عمرية لاحقة.

وأكد الباحثون أن تمتع الأطفال بالوزن الصحى يساهم فى الحد من فرص إصابتهم بأمراض القلب والسكرى والسرطان والعديد من الأمراض الخطيرة والقاتلة الناجمة عن الإصابة بالبدانة، وذلك حسبما أظهرت الدراسة التى شملت أكثر من 250 أما وطفلا.

وأوصى الباحثون أيضا بعدم إرضاع حديثى الولادة حال قيامهم بالبكاء والانتظار لفترة كافية للتأكد من مدى علاقة الجوع ببكاء الطفل، لأن الصراخ غالبا هو أخر حل يلجأ إليه الطفل حال شعوره بالجوع، وذلك حسبما أكدت الدراسة، ويخالف هذا أغلب ممارسات الأمهات اللاتى يلجأن إلى إرضاع أبنائهن بمجرد بكائهم وصراخهم، وهو ما قد يصيبهم باضطرابات النوم وزيادة الوزن.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

- النوم المبكر يحد من إصابة الأطفال بالسمنة