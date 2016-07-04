وفد من وزارة الرى يتفقد مصارف رى الفيوم لبحث حلول أزمة توفير المياه

قام الدكتور عصام خليفة، رئيس القطاع المشرف لمكتب وزير الرى، و يرافقه المهندس عبد الحميد الجيار المستشار الفني للوزارة، بزيارة لمحافظة الفيوم للوقوف على حجم التحديات، و وضع الحلول اللازمة لتوفير المياه لكافة الزمامات، وري الزراعات بالمنطقة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى، بضرورة تلبية كافة الإحتياجات المائية لمزارعي قرية شوشه بمركز يوسف الصديق، محافظة الفيوم، والتغلب علي مشكلات الري الخاصة بهم، وحرصًا من الوزارة على سرعة الاستجابة وتلبية مطالبهم.

وشملت الجولة، تفقد محطة المصرف القاطع، وهي محطة تتكون من عدد 4 وحدات، وتصرف إجمالي (1 م 3 / ث)، وقد تم تشغيل المحطة بالكامل، بعد توقفها مؤقتًا، لإجراء كافة أعمال الصيانة المطلوبة، كما تم إزالة الطمى والحشائش أمام المحطة لتشغيلها .

كما تضمنت الجولة بزيارة ترع ( بحر النزلة- قصر البنات-بحر قارون-إمتداد بحر قارون )، ورافقهم في الزيارة السيد المهندس أمان الله فريد، رئيس الإدارة المركزية بالفيوم، حيث تبين بالمعاينة أن المناسيب جيدة، وخاصة في زمام القوتة محل شكوي المزارعين، حيث وصل المنسوب إلي 16 سم، وهى فى ارتفاع مستمر منذ استئناف العمل بالمحطة، وأن صيانة الترع بصفة عامة جيدة بخلاف بعض الحشائش في بعض المناطق.

وفى نهاية الزيارة، أشار خليفة بضرورة التواصل مع المزارعين، للوقوف علي كافة مشاكلهم، و وضع حلول لها، والتاكد من وصول المياه لكافة الزمامات.