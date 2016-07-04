مدير المقاولون العرب بالإسماعيلية: انعقاد غرفة عمليات دائمة بأيام العيد

قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، إن شركة المقاولون العرب فى قلوب المصريين لما لها من دور بارز فى خدمة الاقتصاد القومى، جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها المهندس مبارك منصور مبارك مدير فرع سيناء للمحافظ، اليوم الاثنين، بمكتبه لتقديم التهنئة باسم المهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة بعيد الفطر المبارك وبأعياد ثورة يونيو المجيدة.

وأكد مدير فرع سيناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة بقيام الشركة ممثلة فى الفرع بإنشاء غرفة عمليات فى حالة انعقاد دائم طوال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تحسبًا لحدوث أى طوارئ بالمحافظة.



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المحافظ يستقبل رئيس فرع المقاولين



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المحافظ يصافح رئيس الفرع



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صورة تذكارية للمحافظ ورئيس فرع شركة المقاولون

- المقاولون العرب بالإسماعيلية تكرم رواد العمل السياسى والحزبى والرياضى بالقناة وسيناء

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