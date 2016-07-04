وصول 3 الاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز ايجين لاستقبال السفينة جاز ايجين وعلى متنها 3 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر انه تم رفع درجة الاستعداد بميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة TAIBA و على متنها 2396 رأس جمال حية قادمة من جيبوتى حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية و ادارة الحجر البيطرى بالميناء لاتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة و التأكد من سلامتها و سرعة انهاء الاجراءات لسد احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

كما يستقبل الميناء السفينة NAVIG 8 ARONALDO و على متنها 5250 طن ايثيلين داى كلورايد صب قادمة من الدخيلة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 1989 راكب و 348 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 95 راكب و 95 شاحنة و 64 سيارة كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 50 راكب و 13 شاحنة و 10 سيارة.

على جانب اخر ، شهد الميناء بالامس استقبال العبارة الرياض و على متنها 1132 راكب و 95 سيارة و العبارة مسرة و على متنها 1392 راكب و 250 سيارة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 14 شاحنة و 286 سيارة منهم 40 سيارة رسالة تصدير و 10 راكب و غادرت العبارة الرياض و على متنها 72 راكب و 6 سيارة و العبارة امانة و على متنها 32 راكب و 32 شاحنة و 4 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 51 راكب و 51 شاحنة.

وفى نفس السياق شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة و على متنها 800 راكب و 144 سيارة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة و على متنها 256 راكب و 39 سيارة و العبارة سينا وعلى متنها 640 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و 26 براد و 12 تريلا و 27 سيارة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 694 راكب و 99 سيارة و العبارة سينا و على متنها 45 راكب و 20 براد و 20 تريلا و 3 باص جيت و العبارة برنسيسة و على متنها 605 راكب منهم 126 معتمر و 35 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 11 براد و 9 تريلا و 3 باص عمرة و غادرت العبارة سينا و على متنها 15 براد و 4 تريلا و 3 باص جيت و 496 طرد سمك و العبارة برنسيسة و على متنها 130 راكب و 1 سيارة.