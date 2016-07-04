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عودة ندوات مختبر السرديات فى مكتبة الإسكندرية وبيت السنارى بعد إجازة العيد

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عودة ندوات مختبر السرديات فى مكتبة الإسكندرية وبيت السنارى بعد إجازة العيد عودة ندوات مختبر السرديات فى مكتبة الإسكندرية وبيت السنارى بعد إجازة العيد
يعاود مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية وبيت السنارى، أنشطته الثقافية بعد إجازة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، حيث أشار الأديب منير عتيبة المشرف على المختبر أنه سيتم إضافة أنشطة جديدة للمختبر، مثل مناقشة الأعمال المخطوطة ما يعطى الكتاب فرصة للمس بعض مشاكل أعمالهم وتلافيها قبل النشر، وكذلك مناقشة أعمال نقدية لتوسيع المعرفة النقدية لدى جمهور المختبر مما يرتفع بذائقة التلقى.

وأشار عتيبة إلى أن نشاط مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية فى شهر يوليو سيبدأ يوم الثلاثاء 12 يوليو بمناقشة مخطوط المجموعة القصصية (ذات خطف مواطن) للكاتب السكندرى الكبير الشربينى المهندس، يناقشها أعضاء المختبر بالإسكندرية. وفى يوم الثلاثاء 19 من يوليو ستتم مناقشة رواية (البرتقالة والعقرب) للأديب المصرى المقيم بإسبانيا طلعت شاهين، يناقش الرواية كل من أحمد فضل شبلول وانتصار عبد المنعم، وفى يوم الثلاثاء 26 يوليو تتم مناقشة رواية (رمضان المسيحى) ومجموعة (البابا مات) للأديب عادل سعد، يناقشهما مختار سعد شحاتة ود.ندى يسرى.

أما في بيت السنارى بالسيدة زينب فقد أشار عتيبة إلى أنه ستقام يوم الأربعاء 20 من يوليو ندوة تحت عنوان اقرأنى وأقراك حيث تتم مناقشة مجموعتين من القصص القصيرة جدا للأديبين وائل وجدى (شدو البراءة) وفاطمة وهيدى (ما لن تقوله شهر زاد) مع الناقد د.شريف عابدين.

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