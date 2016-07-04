ضبط 22 قضية تسول خلال حملة لمباحث الآداب بالدقهلية

تمكنت حملة مكبرة من مباحث الآداب بالدقهلية من ضبط عدد من قضايا التسول واستغلال الأطفال.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط مباحث الآداب بالمديرية من ضبط 22 قضية تسول فى الطريق العام، وضبط 2 قضية استغلال أحداث، وضبط 3 قضايا تعرض حدث للانحراف، وضبط 10 قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص، جاء ذلك خلال حملة مكبرة بدائرة قسم أول وثانى المنصورة وطلخا.

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