بالصور.. شركة بتروسيف تجرى عملية تنظيف شواطئ الغردقة بعد الانتهاء من التلوث

تجرى شركة بتروسيف لمكافحة التلوث البترولى، اليوم الاثنين، عملية تنظيف لشواطئ الغردقة، بعد القضاء على التلوث الزيتى وتشتيت البقعة، وتعمل الشركة بالاشتراك مع أجهزة وزارة البيئة على تنظيف صخور الشواطئ من آثار التلوث.

وواصلت فرق المكافحة عملها اليوم لتنظيف آثار التلوث تماما بعد الانتهاء من التلوث الزيتى، والتأكد من تلاشى البقع الزيتية.

وأكد مصدر بالشركة، أنه تم سحب الزيت الخام من الشواطئ المتضررة وتجميعه فى تنكات ونقله إلى موقع عش الملاحة، حيث تم نقل حوالى 329 مترا مكعبا من الزيوت المختلطة بالمياه، وتواصل فرق المكافحة أعمال تنظيف الشاطئ من الرمال المتضررة من التلوث باستخدام المعدات المخصصة لذلك، حيث تم تجميع حوالى 245 طن مخلفات "رمال مخلوطة بالزيت" تمهيدا للتخلص الآمن منها.

من جانبه شدد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على سرعة استمرار أعمال مكافحة التلوث لحين إزالة جميع المخلفات الزيتية واستعادة الوضع إلى ما كان عليه فى أسرع وقت ممكن، استعدادا لاستقبال المواطنين لقضاء إجازات عيد الفطر المبارك.



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شركة بتروسيف تجرى عملية نظافة لصخور الشواطئ



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شواطئ الغردقة عقب انتهاء والسيطرة علي البقعة



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عمال بتروسيف يجرون اخر مراحل النظافة لانهاء الازمة

بالصور.. "البيئة": قرب الانتهاء من السيطرة على التلوث الزيتى بشواطئ الغردقة

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