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الحبس سنة مع الشغل لمسجل خطر سرق دراجة بخارية فى الشرقية

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الحبس سنة مع الشغل لمسجل خطر سرق دراجة بخارية فى الشرقية الحبس سنة مع الشغل لمسجل خطر سرق دراجة بخارية فى الشرقية
قضت محكمة جنح ههيا بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار أحمد زيدان، وبحضور محمد منتصر وكيل نيابة ههيا وبإمانة سر عصام الهادى وإبراهيم أبو عبدة، بالحبس سنة مع الشغل لمسجل خطر، لسرقته دراجة بخارية من قائدها كرها عنه.

تعود أحداث القضية عندما قام "خ.م.خ" 33 سنة مسجل شقى خطر فئة ج سرقات عامة بدائرة قسم ثانى الزقازيق مقيم كفر الزقازيق البحرى، ومعه متهمين هاربين، بسرقة دراجة بخارية مملوكة للمجنى عليه "جلال.أ.ع" مقيم كفر المحمودية مركز ههيا، حيث قاموا بسرقة الدراجة البخارية، إلا أن الأهالى قاموا بضبط المتهم وتمكن المتهمان من الهرب مستقلين توك توك، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنح ههيا التى أصدرت حكمها المتقدم.

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