«الإسكان» تعلن إجراء قرعة الأراضي لـ21 ألف قطعة بالمدن الجديدة 17 يوليو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية للحاجزين لقطع أراضي القرعة “٢١٣٩٨ قطعة”، سواء لكل من أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، والمميز، والاجتماعي، التي تم طرحها في ٢١ مدينة جديدة خلال الفترة من 17/4/2016 وحتى 2/6/2016، حيث سيتم إجراء القرعة ابتداءً من الأحد الموافق 17/7/2016 وحتى الخميس الموافق 11/8/2016.

وقال المهندس طارق السباعي، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب البيان الصادر اليوم الإثنين، إنه “طبقًا للبند الثالث والرابع بشروط الحجز الواردة بكراسة شروط حجز قطع أراضي الأكثر تميزًا بالقرعة العلنية، فإن التوقيتات التالية تحدد موعد ومكان إجراء القرعة بكل مدينة، والحد الأدنى لأعلى نسب سداد مقدم الحجز لكل مسلسل بالمنطقة، وطبقاً لنسب السداد المدونة باستمارات حجز المتقدمين للدخول فى القرعة العلنية، لتحديد الفائزين منهم، والتخصيص لهم بعدد قطع الأراضى المطروحة بذات مسلسل المنطقة.

ومن المقرر أن يتم ذلك، وفقاً للتالي ” سيتم يوم الأحد 17/7/2016، إجراء القرعة لفيلات وعمارات منطقة الـ13 فداناً بامتداد المجاورة التاسعة مسلسل 1،2، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، بمدينة 15 مايو، وسيتم إجراء القرعة لفيلات الحى الرابع مسلسل 1 والحى السابع مسلسل 2، وعمارات امتداد الحى الثانى مسلسل 2،3، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، بمدينة العبور، كما سيتم إجراء القرعة لفيلات المجاورة شمال شرق حى النادى مسلسل 1، وذلك لمن دفعوا 50% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، ولفيلات المجاورة جنوب شرق حى النادى مسلسل 2، وذلك لجميع الحاجزين، بمدينة الشروق، إضافة إلى إجراء القرعة لفيلات التوسعات الشرقية مسلسل 1،2، وذلك لجميع الحاجزين، بمدينة 6 أكتوبر، وكذا إجراء القرعة لعمارات مركز خدمات الحى الخامس والسابع والثامن مسلسل 1،2،3،4،5، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، وفيلات مركز خدمات الحى التاسع 6،7، وذلك لمن دفعوا 25% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم لـ م6، ولمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، لـ م7، بمدينة الشيخ زايد، وإجراء القرعة لعمارات مجاورة رقم 32 بالحى السادس المتميز مسلسل 1،2، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، بمدينة دمياط الجديدة، وسيتم يوم الإثنين 18/7/2016، إجراء القرعة لمسلسل 1 بالحى السابع بجوار بيت الوطن، وذلك لمن دفعوا 30% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، بمدينة القاهرة الجديدة، وسيتم يوم الثلاثاء 19/7/2016، إجراء القرعة لمسلسل 2،3، بالحى السابع بجوار بيت الوطن، وذلك لجميع الحاجزين، وإجراء القرعة لمسلسل 4 بأبوالهول، ومسلسل 5،6، بمنطقة اللوتس بمركز المدينة، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، بمدينة القاهرة الجديدة، وسيتم إجراء القرعة لهذه المدن باستاد المقاولون العرب، مشيراً إلى أنه يتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ بالدخول فى القرعة وفقاً لنسب سداد المقدم، من الفروع السابق التقدم إليها ببنك التعمير والإسكان، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 10/7/2016.

وفيما يتعلق بقطع أراضى الإسكان المميز أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية: سيتم يوم الأحد 24/7/2016، إجراء القرعة لعمارات منطقة 8، 9، 10، مسلسل 1، 2، 3، وعمارات المجاورة 13، 14، 15، مسلسل 4، 5، 6، بمدينة بدر، وسيتم يوم الإثنين 25/7/2016، إجراء القرعة لعمارات حدائق أكتوبر مسلسل 1، وعمارات شمال طريق الواحات جنوب الأحياء السكنية مسلسل 2، بمدينة 6 أكتوبر، وإجراء القرعة لعمارات المجاورة رقم 1، 3، بالحى رقم 26 مسلسل 1، 2، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم يوم الثلاثاء 26/7/2016، إجراء القرعة لعمارات المجاورة الثالثة بالحى الثانى مسلسل 1، بمدينة الفيوم الجديدة، وعمارات امتداد مركز المدينة مسلسل 1، بمدينة بنى سويف الجديدة، وسيتم إجراء القرعة لهذه المدن باستاد المقاولون العرب.

وسيتم يوم الخميس 28/7/2016، إجراء القرعة بالمجاورة الرابعة والثامنة بالحى السكنى الأول مسلسل 1، 2، والحى الرابع شمال المدينة مسلسل 3، بمدينة برج العرب الجديدة، وعمارات الحى المتميز مسلسل 1، بمدينة النوبارية الجديدة، وذلك بالصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى بالأسكندرية.

وسيتم يوم السبت 30/7/2016، إجراء القرعة بالمجاورة الأولى والخامسة بمنطقة الامتداد مسلسل 1، 2، بمدينة المنيا الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز مدينة المنيا الجديدة، وإجراء القرعة بمنطقة إسكان العمارات بالحى الثالث مسلسل 1، ومنطقة بمساحة 127 فداناً مسلسل 2، والمنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية بمنطقة 214 فداناً مسلسل 3، 4، 5، بمدينة سوهاج الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز مدينة سوهاج الجديدة، وإجراء القرعة بوحدة الحوار العمرانى الثانية مسلسل 1، ووحدة الحوار العمرانى الثانية عشرة مسلسل 2، بمدينة أخميم الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز مدينة أخميم الجديدة، كما سيتم إجراء القرعة بفيلات منطقة الحى الثانى مسلسل 1، وعمارات منطقة المرحلة العاجلة بالحى الأول مسلسل 2، 3، وعمارات منطقة رجال الأعمال بالحى الثانى مسلسل 4، وعمارات منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية مسلسل 5، 6، بمدينة أسيوط الجديدة، بقاعة الاجتماعات بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وكذا إجراء القرعة بعمارات منطقة هـ بمنطقة 620 فداناً مسلسل 1، وعمارات المجاورة الثالثة بمنطقة 480 فداناً مسلسل 2، بمدينة طيبة الجديدة، بقاعة المؤتمرات بمقر جهاز مدينة طيبة الجديدة، وإجراء القرعة بفيلات الحى السياحى الأول مسلسل 1، بمدينة أسوان الجديدة، بمقر جهاز أسوان الجديدة.

> وسيتم يوم الأحد 31/7/2016، إجراء القرعة بعمارات الشريط المميز مسلسل رقم1، وعمارات جزء من منطقة س 23 مسلسل 2، وعمارات جزء من منطقة س 36 مسلسل 3، بمدينة السادات، كما سيتم يوم الإثنين 1/8/2016، إجراء القرعة بالروضة والريحان مسلسل 4، بمدينة السادات، وذلك باستاد المقاولون العرب.

وبشأن قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، أشار المهندس طارق السباعى، إلى أنه سيتم يوم الثلاثاء 2/8/2016، إجراء القرعة بالمجاورة رقم 1، 2، بالحى رقم 32 مسلسل 1، 2، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم يوم الأربعاء 3/8/2016، إجراء القرعة بالمجاورة رقم 3 بالحى رقم 32 والمجاورة 2 بالحى رقم 33 مسلسل 3، 4، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم يوم الخميس 4/8/2016، إجراء القرعة بالحى السكنى السادس المجاورة رقم 2 مسلسل 2، بمدينة بدر، وسيتم إجراء القرعة بهذه المدن باستاد المقاولون العرب.

وسيتم يوم السبت 6/8/2016، إجراء القرعة بعمارات منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية مسلسل 1، 2، بمدينة أسيوط الجديدة، بقاعة الاجتماعات بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وإجراء القرعة بعمارات منطقة بمساحة 32.8 فدان مسلسل 1، ومنطقة ابنى بيتك 3 مسلسل 2، بمدينة سوهاج الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز مدينة سوهاج الجديدة، ويتم إجراء القرعة بعمارات منطقة د – منطقة الـ620 فدان مسلسل 1، بمدينة طيبة الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز مدينة طيبة الجديدة، وإجراء القرعة بعمارات الحى الأول المجاورة (1 – أ)، و(1 – ب) – المجاورة الرابعة مسلسل 1، 2، 3، – الحى الثانى المجاورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة مسلسل 4، 5، 6، 7، بمدينة قنا الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز مدينة قنا الجديدة.

وسيتم يوم الأحد 7/8/2016، إجراء القرعة بالحى السكنى السادس المجاورة 1، 4، 5، مسلسل 1، 3، 4، بمدينة بدر، وسيتم يوم الإثنين 8/8/2016، إجراء القرعة بعمارات منطقة س 31 – جزء من س 25 – جزء من س 33 مسلسل 1، 2، 3، بمدينة السادات، وسيتم يوم الثلاثاء 9/8/2016، إجراء القرعة بعمارات المنطقة س 34 مسلسل 4، بمدينة السادات، وسيتم يوم الأربعاء 10/8/2016، إجراء القرعة بالمنطقة الفاصلة الغربية مسلسل 1 – المجاورة الثالثة الحى الأول مسلسل 2 والمجاورة الرابعة الحى الثانى مسلسل 3 والمجاورة التاسعة الحى الثالث مسلسل 4، بمدينة الصالحية الجديدة، وإجراء القرعة بعمارات شمال طريق الواحات جنوب الأحياء السكنية 1، 2، 3، منطقة 15 فداناً بحدائق أكتوبر مسلسل 6، بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم يوم الخميس 11/8/2016، إجراء القرعة بعمارات بجوار ابنى بيتك بجوار معسكر القوات المسلحة مسلسل 4، 5، بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم إجراء القرعة لهذه المدن باستاد المقاولون العرب.

وأوضح المحاسب فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز بحضور القرعة العلنية، مشيراً إلى أن التواجد سيكون ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وفى حالة الرغبة فى استرداد المقدم مضافاً إليه العائد، فيمكن التقدم لأى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان بالنسبة للحاجزين بالإسكان المميز من يوم الإثنين الموافق 8/8/2016، وبالنسبة للحاجزين بالإسكان الاجتماعى من يوم الأحد الموافق 21/8/2016، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةwww.newcities.gov.eg وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.

وفى السياق ذاته قال المحاسب فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: تيسيراً للعملاء الراغبين فى التقدم لحجز أراضى سكنية بالمرحلة القادمة والمطروحة بالمدن الجديدة، والذين سبق لهم سداد مبلغ جدية الحجز بالقرعة المُعلن عنها خلال الفترة من 17/4/2016 إلى 2/6/2016، وتنطبق عليهم شروط الحجز، ولم يحصلوا على قطعة أرض عند إجراء القرعة، ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، يسمح لهم بالتقدم للحجز بالقرعات القادمة، التى سيتم الإعلان عنها تباعاً، ويمكن فتح حساب خاص تحت مسمى “الحساب المميز لحجز أراضى القرعة”، وذلك لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده، موضحاً أن العملاء الذين سيقومون بفتح “الحساب المميز لحجز أراضى القرعة” يمكنهم التمتع بالمميزات التالية: الحصول على عائد مميز على مبلغ جدية الحجز طبقا لمدة الإيداع، والحصول على كراسة الشروط بدون مقابل، كما يحق لهم التقدم بالحجز بذات المدينة السابق التقدم لها إذا كانت متاحة بالقرعة القادمة، كذلك يمكنهم التقدم للحجز بأى مدينة أخرى بالمدن المتاحة بالقرعة الجديدة، إذا انطبقت عليهم شروط التقدم لتلك المدينة الجديدة، على أن يتم التقدم للحجز خلال ساعات العمل الرسمية للبنك بشرط وجود كامل مبلغ جدية الحجز وعدم السحب منه ويستكمل فى حالة زيادة مقدم الحجز الجديد، مشيرا إلى أنه يرجى التقدم لفروع البنك التى تم فيها سداد مبلغ جدية الحجز، أيام العمل الرسمية، وذلك للتوقيع على الإقرار والنموذج المعد لذلك، وفتح حساب مميز لتحويل مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر.