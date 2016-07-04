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«عبد العاطي» يتلقى تقريرًا مفصلًا حول حالة الري بالمحافظات

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«عبد العاطي» يتلقى تقريرًا مفصلًا حول حالة الري بالمحافظات «عبد العاطي» يتلقى تقريرًا مفصلًا حول حالة الري بالمحافظات

الدكتور محمد عبد العاطي – وزير الري

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا عن حالة الري في جميع المحافظات، للاطمئنان على حالة الري، ووصول المياه إلى جميع الترع الفرعية .

أشار التقرير، بحسب البيان الصادر اليوم الإثنين، إلى أن المياه المنصرفة من خلف السد العالي بلغت بجميع الأفرع الأخذة من نهر النيل مباشرةً أقصى تصرف لها، بدءًا من الفرع أمام قناطر إسنا، نجع حمادي، أسيوط، وفروع الوجه البحري إلى أقصى تصرف ومنسوب خلف الأفمام.

وتم الاطمئنان على وصول المياه إلى نهايات الأفرع، وتشغيل محطات الخلط على نهايات الترع، للقضاء على أي مشكلة.

وأوضح التقرير، أنه وبعد متابعة جميع الإدارات المركزية للوقوف على حالة الري في المحافظات تلاحظ نقص مياه الري بمحافظة قنا من ترعة الحمرانية – مركز أبو تشت.

وأضاف أنه جاري تطهير الترعة لتوصيل المياه.

وتبين فيما يخص زمام محافظة المنوفية، إلقاء المخلفات بمجرى ترعة راضي – قرية سملاي، وجاري عمل اللازم، فيما تم التأكد من عدم وجود أي شكاوى من المنتفعين بباقي المحافظات، والمتابعة المستمرة لتصرفات ومناسيب المياه من قِبل جميع أجهزة مصلحة الري .

ووجه الدكتور عبدالعاطي، إلى استمرار انعقاد لجنة الأزمات بالوزارت حتى التعامل مع كافة الشكاوى الخاصة بنقص المياه، وقد خصصت الوزارة خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بالمياه، وذلك على رقم 16827.

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