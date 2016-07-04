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تقرير في الجول - هل يعوض مندي رحيل كانتي المحتمل عن ليستر؟ الأرقام تجيب

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تقرير في الجول - هل يعوض مندي رحيل كانتي المحتمل عن ليستر؟ الأرقام تجيب تقرير في الجول - هل يعوض مندي رحيل كانتي المحتمل عن ليستر؟ الأرقام تجيب

"أعرف كلاوديو رانييري جيدا، والأكثر أنني أعرف عقليته وفلسفته في اللعب"، هكذا تحدث نامباليس مندي لاعب ليستر سيتي الجديد عن مدربه الإيطالي حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

لاعب نيس انضم للثعالب بعقد يمتد لـ4 مواسم دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

التقارير الصحفية الإنجليزية أشارت لأن صاحب القميص رقم 22 سيكون بديل للفرنسي نجولو كانتي المتوقع رحيله لريال مدريد الإسباني أو تشيلسي الإنجليزي.

فهل يستطيع مندي تعويض كانتي حال رحيله عن ليستر سيتي؟ الأرقام تجيب.

في الموسم المنصرم خاض صاحب الـ24 عاما 38 مباراة مع رابع الدوري الفرنسي بواقع 3392 دقيقة.

نجح في اعتراض الخصوم 82 مرة وتشتيت الكرة 30 مرة والتصدي لتصويبات الخصم 6 مرات بالإضافة إلى نجاحه في إتمام 50 عرقلة صحيحة والفوز بـ5 صراعات هوائية.

بينما نجح كانتي خلال 3027 مقسمة على 37 مباراة بالدوري الإنجليزي في اعتراض الخصوم 156 مرة وتشتيت الكرة 68 مرة والتصدي لتصويبات الخصم 11 مرة، وإتمام 125 عرقلة صحيحة وفوزه بـ38 صراع هوائي.

أي أن ما قدمه كانتي مع ليستر في الموسم الماضي بالبرميرليج ضعف ما قدمه مندي مع نيس في الليج 1.

لكن لماذا تعاقد رانييري مع مندي رغم هذا الفارق بينه وبين كانتي؟ أرقام كانتي قبل قدومه للدوري الإنجليزي تجيب.

في موسم 2014-2015 لعب كانتي 3182 دقيقة في 37 مباراة مع نادي كان الفرنسي.

نجح في اعتراض الخصوم 106 مرة والتصدي لتصويبات الخصم 8 مرات وتشتيت الكرة 37 مرة.

وهى أرقام قريبة مما قدمه مندي هذا الموسم.

لكن المخيف كان في عدد اعتراضه للخصوم.. بـ 145 مرة.

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