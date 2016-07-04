طوارئ بموانئ البحر الأحمر لانتظام العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

صرح ملاك يوسف المتحدث الرسمى لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات "السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء" خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لاستقبال الركاب والعمالة المصرية القادمة من دول الخليج لقضاء إجازة العيد مع ذويهم، وكذا تداول البضائع، حيث تم منع الإجازات واستمرار العمل بكل موانئ الهيئة.

وأكد المتحدث الرسمى أن اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة شدد على ضرورة انتظام العمل بالموانئ بنظام الورديات على مدار اليوم، وتزويد الصالات بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع بالعمالة لخدمة الركاب، والتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ لتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كل العقبات ومتابعة مركزعمليات الهيئة الرئيسى مع مراكز العمليات الفرعية بالموانئ لحركة الركاب والبضائع وإعداد تقارير يومية لعرضها على رئاسة الهيئة.

وأضاف يوسف أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وعدم السماح بدخول الأفراد والمركبات بدون تصريح، وكذا تشديد إجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الأفراد وأجهزة تفتيش الأمتعة.

على جانب آخر يستمر ميناء نويبع فى استقبال سيارات الدفع الرباعى للعمالة المصرية بصحبة مالكيها، حرصا على مصلحة أبناء مصر القادمين لقضاء إجازة الأعياد.

وفى نفس السياق قام الحجر الصحى برفع درجة الاستعداد والدفع بسيارات إسعاف مجهزة بموانئ الهيئة لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم الإسعافات الأولية والكشف عن الركاب القادمين لمنع دخول عدوى للبلاد.

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