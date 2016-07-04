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قنديل البحر يلدغ مدافع يونايتد‎

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قنديل البحر يلدغ مدافع يونايتد‎ قنديل البحر يلدغ مدافع يونايتد‎

تعرض مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينج لإصابة في عدة مناطق في جسده بعدما لدغته الأسماك الهلامية في مياه البحر.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن سمولينج تعرض لهذه الإصابة أثناء تلقيه دروسا في ركوب الأمواج في إندونيسيا التي يقضي فيها عطلته الصيفية.

وأثناء ممارسة لرياضة ركوب الأمواج سقط سمولينج بشكل خاطئ في المياه ما جعله يتعرض للدغات من الأسماك الهلامية المعروفة باسم "قنديل البحر" سببت له حروق في بعض أجزاء جسده، وتعرض لإصابة في رأسه.

ونقل سمولينج إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات وظهر وهو يرقد على الفراش مربوط الرأس ويوقع على قميص مانشستر لبعض العاملين في المستشفى.

ويقضي سمولينج عطلته السنوية في إندونيسيا بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب إنجلترا في يورو 2016، وقبل أن ينضم لمعسكر مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجديد.

وكان سمولينج البالغ من العمر 26 عاما أنهى مشاركته مع منتخب إنجلترا في بطولة الأمم الأوروبية بفرنسا منذ أيام قليلة، بعدما خرج الإنجليزي من دور الـ16 للبطولة بالخسارة أمام أيسلندا.

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