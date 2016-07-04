المرور يضبط 330 مخالفة متنوعة بمحاور وميادين أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، من ضبط 330 مخالفة مرورية متنوعة بإجمالى مبالغ محصلة 11350 جنيه، وذلك خلال الحملة الموسعة التى قامت بتنفيذها إدارة المرور بمحاور وميادين أسوان.

واستهدفت الحملة ضبط المخالفات المرورية، حيث تضمنت الجهود ضبط 6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص.

وتضمنت الجهود، تحرير39 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، وتضمنت الجهود أيضا التصالح الفورى فى 33 مخالفة بإجمالى مبالغ محصلة 4950 جنيه، وتحرير 160 مخالفة غرامة ونش بإجمالى مبالغ محصلة 6400 جنيه، وسحب تراخيص 22 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الجهود عن تحرير 70 مخالفة متنوعة. تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابة المختصة التحقيق .

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