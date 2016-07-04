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طوارىء بموانئ البحر الأحمر لإنتظام العمل خلال اجازة عيد الفطر المبارك

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طوارىء بموانئ البحر الأحمر لإنتظام العمل خلال اجازة عيد الفطر المبارك طوارىء بموانئ البحر الأحمر لإنتظام العمل خلال اجازة عيد الفطر المبارك
صرح ملاك يوسف المتحدث الرسمى لهيئة موانى البحر الاحمر انه تم رفع درجة الاستعداد بموانى الهيئة بالثلاث محافظات ( السويس و البحر الاحمر و جنوب سيناء) خلال اجازة عيد الفطر المبارك و ذلك لاستقبال الركاب و العمالة المصرية القادمة من دول الخليج لقضاء اجازة الاعياد مع ذويهم و كذا تداول البضائع حيث تم منع الاجازات و استمرار العمل بكافة موانى الهيئة.

و شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة على ضرورة انتظام العمل بالموانى بنظام الورادى على مدار اليوم و تزويد الصالات بموانى سفاجا و الغردقة و نويبع بالعمالة لخدمة الركاب و التنسيق مع الجهات العاملة بالموانى لتقديم كافة التسهيلات و التيسيرات لسرعة انهاء الاجراءات و تذليل كافة العقبات و متابعة مركزعمليات الهيئة الرئيسى مع مراكز العمليات الفرعية بالموانى لحركة الركاب و البضائع و اعداد تقارير يومية لعرضها على رئاسة الهيئة.

وأضاف يوسف انه تم تشديد الاجراءات الامنية بموانى الهيئة بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و عدم السماح بدخول الافراد و المركبات بدون تصريح و كذلك تشديد اجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الافراد و اجهزة تفتيش الامتعة.

على جانب اخر يستمر ميناء نويبع فى استقبال سيارات الدفع الرباعى للعمالة المصرية بصحبة مالكيها حرصا على مصلحة ابناء القادمين لقضاء اجازة الاعياد.

و فى نفس السياق قام الحجر الصحى برفع درجة الاستعداد و الدفع بسيارات اسعاف مجهزة بموانى الهيئة لاستقبال الحالات الحرجة و تقديم الاسعافات الاولية و الكشف عن الركاب القادمين لمنع دخول عدوى للبلاد .

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مصر 365

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