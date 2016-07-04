طوارىء بموانئ البحر الأحمر لإنتظام العمل خلال اجازة عيد الفطر المبارك

صرح ملاك يوسف المتحدث الرسمى لهيئة موانى البحر الاحمر انه تم رفع درجة الاستعداد بموانى الهيئة بالثلاث محافظات ( السويس و البحر الاحمر و جنوب سيناء) خلال اجازة عيد الفطر المبارك و ذلك لاستقبال الركاب و العمالة المصرية القادمة من دول الخليج لقضاء اجازة الاعياد مع ذويهم و كذا تداول البضائع حيث تم منع الاجازات و استمرار العمل بكافة موانى الهيئة.

و شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة على ضرورة انتظام العمل بالموانى بنظام الورادى على مدار اليوم و تزويد الصالات بموانى سفاجا و الغردقة و نويبع بالعمالة لخدمة الركاب و التنسيق مع الجهات العاملة بالموانى لتقديم كافة التسهيلات و التيسيرات لسرعة انهاء الاجراءات و تذليل كافة العقبات و متابعة مركزعمليات الهيئة الرئيسى مع مراكز العمليات الفرعية بالموانى لحركة الركاب و البضائع و اعداد تقارير يومية لعرضها على رئاسة الهيئة.

وأضاف يوسف انه تم تشديد الاجراءات الامنية بموانى الهيئة بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و عدم السماح بدخول الافراد و المركبات بدون تصريح و كذلك تشديد اجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الافراد و اجهزة تفتيش الامتعة.

على جانب اخر يستمر ميناء نويبع فى استقبال سيارات الدفع الرباعى للعمالة المصرية بصحبة مالكيها حرصا على مصلحة ابناء مصر القادمين لقضاء اجازة الاعياد.

و فى نفس السياق قام الحجر الصحى برفع درجة الاستعداد و الدفع بسيارات اسعاف مجهزة بموانى الهيئة لاستقبال الحالات الحرجة و تقديم الاسعافات الاولية و الكشف عن الركاب القادمين لمنع دخول عدوى للبلاد .