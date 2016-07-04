تقرير في الجول - كيف لليورو أن تجبر ريال مدريد على فقدان أحد نجومه في بداية الموسم

"العودة متأخرا هى السبب جلوس جيمس رودريجيز على مقاعد البدلاء"، هكذا فسر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عدم مشاركة نجمه الكولومبي مع الفريق بصفة أساسية في الموسم المنصرم، عقب التحاقه بمعسكر الإعداد في فتراته الأخيرة بعد المشاركة مع منتخب بلاده في مسابقة كوبا أمريكا 2015.

مشكلة جيمس ربما تتكرر في الموسم المقبل مع الريال لكن مع آخرين.

الرباعي كريستيانو رونالدو - جاريث بيل - بيبي - توني كروس سيخوضون مباريات نصف نهائي بطولة أمم أوروبا التي ستقام يومي 6 و7 يوليو مما يعني أن فترة حصولهم على راحة ستقل عن باقي زملائهم المنخرطون في العمل بالمدينة الرياضية لريال مدريد "فالديبيباس" من يوم 16 يوليو.

فوفقا لما حدده المدرب زين الدين زيدان لفترات راحة سلبية للدوليين فإن كل لاعب سيحصل على فترة لمدة 4 أسابيع.

مما يعني أن الريال سيفقد لجهود أحدهم في مباراة السوبر الأوروبي التي ستقام يوم 9 أغسطس أمام إشبيلية، أي قبل 11 يوما من انطلاق مسابقة الدوري الإسباني.

المؤكد أن زيدان سيفتقد لجهود إما الويلزي بيل أو الثنائي البرتغالي رونالدو وبيبي في السوبر الأوروبي، فويلز ستواجه البرتغال في نصف النهائي أي أن أحدا المنتخبين سيكون حاضرا في نهائي المسابقة يوم 10 يوليو.

العديد من التقارير الصحفية الواردة من البيت الملكي أشارت لأن زيدان يفكر في تقليص فترة الراحة إلى 3 أسابيع لكي يستطع المدرب الفرنسي بالدفع بهم في أول مباريات ريال مدريد الرسمية هذا الموسم؛ لكنه يخشى عليهم من الإصابات في الموسم الجديد والإجهاد البدني، فهم القوام الرئيسي للفريق حيث شارك رونالدو في 4294 دقيقة وبيل في 2384 دقيقة وكروس في 3740 دقيقة وبيبي في 2645 دقيقة.

اليورو جعلت ريال مدريد يسافر 19 كيلومتر للتحضير من أجل موسمه الجديد بينما قطع اللوس بلانكوس 45 كيلومتر بين أمريكا والصين من أجل التحضير للموسم الماضي، وهو ما يعكس خوف زيدان على حالة لاعبيه البدنية، كما أبلغ بيريز برغبته في التعاقد مع المعد البدني الإيطالي أنطونيو بنتوس للإشراف على قياسات كتيبته البدنية، لكن ارتباط بنتوس بعقد مع ليون الفرنسي يحول دون إتمام الصفقة حتى الآن.