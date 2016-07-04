مارتن كوبلر:مرحلة جديدة من تطبيق الاتفاق السياسى الليبى تتم بعد عيد الفطر

قال المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، أن مرحلة جديدة من تطبيق الاتفاق السياسى الليبى ستتم بعد عيد الفطر المبارك، داعيا إلى وقف إطلاق النار وأعمال القتال فى بنغازى، واللجوء إلى الحوار من أجل إحلال السلام.

وأضاف المبعوث الأممى- فى تغريدة له اليوم على "تويتر" خلال زيارة له إلى طرابلس رفقة وفد إيطالى- أن تشكيلة موحدة للجيش الليبى تضم عناصر من الجنوب والغرب والشرق وتحترم القيادة العليا للمجلس الرئاسى هى من يمكنها أن تطالب برفع حظر السلاح عن ليبيا، ودعا إلى وقف إطلاق النار وأعمال القتال فى بنغازى، واللجوء إلى الحوار من أجل إحلال السلام.

ووعد كوبلر بتقديم المساعدة الطبية لقوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى التى تخوض معارك ضارية ضد تنظيم داعش بمدينة سرت.

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