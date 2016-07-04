التحفظ علي 20 ألف طن أقماح لسوء تخزينها بشونة الآنصار بأسيوط

مراسل«ONA»:

> تمكنت مديرية التموين بأسيوط، اليوم الاثنين، من ضبط 20 ألف طن أقماح لعدم تخزينها بطريقة صحيحة وتعرضها للتلف، بأحد الشون الرئيسية بالقوصية فى أسيوط، وذلك خلال حملة تموينية بالتعاون مع مديريات الأمن والصحة والطب البيطرى.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من إدارة التموين، يفيد ضبط التحفظ 20505 طن و943 كيلو مؤقتاً على ذمة تصرفات النيابة العامة ولحين ورود نتيجة العينات الخاصة بها بعد ضبطها مهدرة بأرض شونة الشركة الوطنية بالانصار بالقوصية لعدم تخزينها بطريقة سليمة وتعرضها للحشرات والتلف .

كما تم ضبط “ح . ع . ح” 50 عامًا – صاحب شونة الشركة الوطنية، ومقرها قرية الأنصار ومقيم ببني حسين ـ مركز أسيوط، و”م . ع . ح”، 29 سنة- أمين شونة الشركة الوطنية الأنصار ومقيم ذات الناحية، وذلك لمخالفتهم القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016م، المنظم لتداول الأقماح المحلية لسنة 2016م، لعدم قيامهم بتخزين الأقماح على عروق خشبية، وعدم مدايرة الأقماح المحلية فى أجولة الجت، وعدم وجود لوطات توضيح درجة النظافة، مما أدي لترك الأقماح مهدرة على الأرض بالشونة، مما يعيق عملية التبخير للأقماح.

تم سحب عينات من الأقماح الموجودة بالشونة والتحفظ على أكثر من 20 ألف طن، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.