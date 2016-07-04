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8 شركات طيران تلغي رحلاتها بمطار القاهرة لانخفاض أعداد الركاب

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8 شركات طيران تلغي رحلاتها بمطار القاهرة لانخفاض أعداد الركاب 8 شركات طيران تلغي رحلاتها بمطار القاهرة لانخفاض أعداد الركاب

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

ألغت بعض شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، 8 رحلات طيران دولية، وذلك لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديًا بسبب انخفاض عدد ركابها.

وتأخر إقلاع 7 طائرات مابين 30 دقيقة، و٣ ساعات لأسباب مختلفة، حسبما أفاد مراسلنا .

صرحت مصادر ملاحية، بأن سلطات المطار تلقت إشارات من عدة شركات طيران بإلغاء رحلاتها، لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديًا لانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها.

وتضمنت قائمة الرحلات الملغاة ” الرحلة الإيطالية رقم 897 والمتجهة إلى روما، المغربية رقم 273 والمتجهة إلى كازابلانكا، رقم 318 والمتجهةإلى المدينة المنورة، رحلتي طيران النيل رقم 135 إلى بغداد، و173 المتجهة إلى بورسودان، ورحلتي المصرية العالمية رقم 416 إلى تبوك و 112 إلى ينبع” .

 

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