انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام فى النيل بالوراق

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة من انتشال جثة لشاب غرق فى مياه نهر النيل بالوراق، وذلك أثناء الاستحمام، وتم تسليم الجثث للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بسقوط شاب فى مياه النيل بالوراق، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهم، وتم انتشال الجثة، وتسليمها للمستشفى.

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