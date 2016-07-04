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«دولار فيلم» تطرح 100 نسخة من «حجيم في الهند» بعيد الفطر

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«دولار فيلم» تطرح 100 نسخة من «حجيم في الهند» بعيد الفطر «دولار فيلم» تطرح 100 نسخة من «حجيم في الهند» بعيد الفطر

فيلم حجيم في الهند

كتبت – إنجي لطفي

صرح أحمد بدوي، مدير عام شركة دولار فيلم، بان قررت الشركة، الموزعة لفيلم “جحيم في الهند”، طرحه في موسم عيد الفطر بـ100 نسخة في جميع دور العرض المصرية.

وأضاف “بدوي”، أن الجمهور ومنذ فترة طويلة يتسائل عن موعد طرح العمل، وخصوصًا أنه لنفس فريق عمل فيلم كابتن ، الذي نجح في خلق أبطال جُدد للسينما المصرية.

كما أضاف أن “دولار فيلم”، مستمرة في سياستها الداعمة للمواهب وصناعة أفلام كبيرة تحقق المتعة السينمائية والجماهيرية في الوقت نفسه.

“حجيم في الهند”، بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد سلام، محمد ثروت، طاهر، وحمدي الميرغني، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج معتز التوني، وإنتاج نيو سينشري.

 

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