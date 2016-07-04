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المنتج أحمد عبد الباسط: «عسل أبيض» مفاجئة للجمهور بعيد الفطر

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فيلم "عسل أبيض"

فيلم “عسل أبيض”

كتبت – إنجي لطفي

أكد المخرج والمنتج أحمد عبد الباسط، أن فيلم “عسل أبيض” يحمل مفاجئات كبيرة لعشاق الشباك من خلال قصة سينمائية جديدة شكلًا وموضوعًا .

وقال “عبد الباسط”، إن ” عسل ابيض يرسم خط جديد في عالم الشباك ليكون نافذة للأسرة للعودة إلى السينما”.

ويتناول “عسل أبيض”، قصة طفل رضيع، يعيش في قصر كبير مع أبويه الثريين اللذين يستعدان لاظهاره للمجتمع على صفحات الجرائد.

“عسل أبيض” بطولة سامح حسين، مريهان حسين، وشباب ، منهم:” كريم عفيفي، دينا زيزو، حامد الشراب، إبرام سمير، أحمد حلاوة، بيومي فؤاد، أحمد راتب، وسليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف محسن رزق، وإنتاج شركة “فيلم أوف إيجيبت” للمنتج أيمن عبدالباسط، والمخرج أحمد عبدالباسط، إخراج حسام الجوهر.

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