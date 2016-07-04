التحفظ على 20 ألف طن قمح معرض للتلف بشونة فى أسيوط

تمكنت مديرية التموين بأسيوط اليوم من ضبط 20 ألف طن أقماح لعدم تخزينها بطريقة صحيحة وتعرضها للتلف بإحدى الشون الرئيسية بالقوصية فى أسيوط، وذلك خلال حملة تموينية بالتعاون مع مديريات الأمن والصحة والطب البيطرى.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارآ من إدارة التموين، يفيد التحفظ على 20505 أطنان و943 كيلو مؤقتاً على ذمة تصرفات النيابة العامة ولحين ورود نتيجة العينات الخاصة بها بعد ضبطها مهدرة بأرض شونة الشركة الوطنية بالأنصار بالقوصية لعدم تخزينها بطريقة سليمة وتعرضها للحشرات والتلف.

كما تم ضبط "ح.ع.ح" 50 سنة صاحب شونة الشركة الوطنية ومقرها قرية الأنصار ومقيم بنى حسين ـ مركز أسيوط، و"م .ع.ح" 29 سنة أمين شونة الشركة الوطنية بالأنصار ومقيم ذات الناحية، وذلك لمخالفتهم القرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016م المنظم لتداول الأقماح المحلية لسنة 2016م لعدم قيامهم بتخزين الأقماح على عروق خشبية، وعدم مدايرة الأقماح المحلية فى أجولة الجت، وعدم وجود لوطات توضيح درجة النظافة، ما أدى لترك الأقماح مهدرة على الأرض بالشونة، مما يعيق عملية التبخير للأقماح.

تم سحب عينات من الأقماح الموجودة بالشونة والتحفظ على أكثر من 20 ألف طن، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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