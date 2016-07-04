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إلغاء الأجازات وتجميل الحدائق لإستقبال المواطنين خلال أيام العيد فى أسيوط

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إلغاء الأجازات وتجميل الحدائق لإستقبال المواطنين خلال أيام العيد فى أسيوط إلغاء الأجازات وتجميل الحدائق لإستقبال المواطنين خلال أيام العيد فى أسيوط
أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عن تجهيز كافة الحدائق والمنتزهات والعبارات النهرية بالمحافظة وفتحها أمام المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأصدر محافظ أسيوط تعليماته لكافة الوحدات المحلية بإلغاء أجازات رؤساء المدن والأحياء ومسئولي الحدائق وإنهاء أعمال الصيانة مشيراً إلى التنسيق مع الصحة لتوفير سيارات الإسعاف الطائر بجوار الحدائق العامة والمتنزهات ليكون على استعداد تام لنقل أي حالات إلى المستشفيات القريبة.

وكان المحافظ قد كلف رؤساء الاحياء بتكثيف أعمال نظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول والاهتمام بجمال الحدائق والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء مع الري المستمر لها حفاظاً على نضارتها ورونقها.

وأصدر تعليماته لمسئولي المرور بإعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لضمان انسياب الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد وعدم حدوث اختناقات مع تكثيف الحملات المرورية.
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مصر 365