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تحرير وإزالة 255 مخالفة إشغال بشوارع أسيوط وتكثيف الحملات قبل العيد

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تحرير وإزالة 255 مخالفة إشغال بشوارع أسيوط وتكثيف الحملات قبل العيد تحرير وإزالة 255 مخالفة إشغال بشوارع أسيوط وتكثيف الحملات قبل العيد
أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على تكثيف واستمرار الحملات لرفع الاشغالات والمخالفات من شوارع وميادين محافظة أسيوط وخاصة قبيل الاحتفال بعيد الفطر المبارك وإقبال الاهالي على شراء إحتياجاتهم من المحال التجارية والاسواق وزيادة الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

وكانت شرطة المرافق بأسيوط قد شنت حملة اليوم الواحد بالتنسيق مع رؤساء الاحياء ومسئولى الصحة والطب البيطرى والتموين وتمكنت من تحرير وإزالة 255 مخالفة متنوعة باحياء شرق وغرب مدينة أسيوط.

وأوضح العقيد طارق حسين محمود رئيس قسم شرطة المرافق أن الحملة استهدفت إزالة كافة الاشغالات بميدان الازهر ومنطقة الوليدية والشوارع الرئيسية بحي شرق وميادين المجذوب وسيتى والمحطة والمنفذ والشوارع الرئيسية بحى غرب وتمكنت خلالها من رفع الحواجز الاسمنتية والحديدية التي تعوق قائدى السيارات وتعوق حركة المارة بالإضافة إلى رفع إشغالات الباعة الجائلين وتحرير محاضر اشغال طريق لمحلات عامة وتم خلالها التحفظ على موازين وترابيزات وعربات يد.

وأشار العقيد طارق حسين إلى استمرار الحملات اليومية للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المدينة ومنع الاختناقات المرورية والازدحامات من الشوارع الرئيسية.
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