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ضبط 168 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى و114 إسطوانة بوتاجاز بأسيوط

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ضبط 168 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى و114 إسطوانة بوتاجاز بأسيوط ضبط 168 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى و114 إسطوانة بوتاجاز بأسيوط
تمكنت مباحث بأسيوط من ضبط 168 كيلو لحوم بلدي غير صالحة للاستخدام الآدمي و174 علبة بسكوت منتهية الصلاحية بالإضافة إلي ضبط 114 إسطوانة بوتاجاز منزلية تستخدم في غير الغرض المخصص لها.

قال العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط ،أن الحملات مستمرة بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتكثيف الجهود والمرور المستمر على الأسواق والمحلات العامة قبل العيد لتنقيتها من السلع الفاسدة والغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وأوضح أنه تم تحرير 70 مخالفة تموينية تضمنت محاضر ما بين عدم نظافة الأدوات المستخدمة فى إنتاج الخبز والبيع بأزيد من الأسعار المقررة وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإحتفاظ بميزان حساس وعدم وجود لوحة إعلانات بالمخبز وإنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإمتناع عن إنتاج الخبز وإستخدام إسطوانات بوتاجاز فى غير الغرض المخصص له.

وأشار مدير مباحث التموين إلي أنه تم ضبط المدعو (ر. ن ) والمقيم بقرية الواسطي التابعة لمركز الفتح حيث قام بإدارة مزرعة دواجن بدون ترخيص كما انه تم ضبط المدعو (ر. و) مقيم بقرية العزية بمركز منفلوط وبحوزته 141 كيلو لحوم مستوردة وبدون بيانات وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتم تحويل المضبوطات للجنة البيطرية لإعدامها واتخاذ اللازم.
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مصر 365

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