14 أغسطس.. نظر استئناف زوج حفيدة حسين سالم على حكم تطليقها

قررت الدائرة 93 بمحكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تحديد يوم 14 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من عمر رفعت زوج حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على الحكم الصادر من محكمة أسرة مصر الجديدة بتطليقها منه طلقة بائنة لاستحكام الخلاف والنفور.

وكانت محكمة أسرة مصر الجديدة، برئاسة المستشار شريف مرسى وعضوية المستشارين وائل كامل ومحمد الخطيب وأمانة سر فريد عطية، قد قضت فى 26 مايو الماضى بقبول اعتراض حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على إنذار الطاعة الذى أقامه ضدها زوجها بحجة أنها قد تركت مسكن الزوجية ولم تعد رغم محاولاته وعدم الاعتداد به، علاوة على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف مع زوجها.

وذكرت حيثيات الحكم أن حفيدة حسين سالم تعترض على الدخول فى طاعة زوجها لأسباب حاصلها بطلان إنذار الطاعة، لعدم إعلانها علانا قانونيا وامتناعه عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها.

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