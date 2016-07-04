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القبض على المتهمين بسرقة خزينة مصنع ملابس فى الجيزة

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القبض على المتهمين بسرقة خزينة مصنع ملابس فى الجيزة القبض على المتهمين بسرقة خزينة مصنع ملابس فى الجيزة
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 3 عمال وحارس أمن خاص، لاتهامهم بسرقة مبلغ 220 ألف جنيه من خزينة مصنع ملابس بالوراق، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وأفادوا أنهم أنفقوا 2000 جنيه من المبلغ المسروق، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة بلاغا من صاحب مصنع ملابس بالوراق، أفاد فيه بتعرض خزينة المصنع للسرقة، حيث كانت تحتوى على مبلغ 220 ألف جنيه.

وبإجراء التحريات تبين أن 3 عمال بالمصنع قرروا سرقة الخزينة، واتفقوا مع حارس الأمن على معاونتهم واستولوا على محتوياتها.

وبإعداد كمين لهم تمكن الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وعثر بحوزتهم على مبلغ 218 ألف جنيه، حيث أفادوا أنهما أنفقوا باقى النقود عقب سرقتها، فحرر محضر بالواقعة وأحالهم العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى النيابة للتحقيق.


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