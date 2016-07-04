أخبار الأردن..وزير الطاقة الأردنى: عمان تسعى لاتفاق تعاون نووى مع أمريكا

قال وزير الطاقة الأردنى خالد طوقان إن بلده يسعى إلى اتفاق للتعاون النووى مع الولايات المتحدة وذلك بعد أزمة طويلة بشأن تخصيب اليورانيوم، مضيفا أن الجانبين مستعدان على ما يبدو حاليا لتسوية.

وأبلغ طوقان بأن من شأن الاتفاق أن يساعد الأردن فى الحصول على تقنية أمريكية، بما فيها مفاعلات مؤلفة من وحدات صغيرة تتلاءم مع برنامج الطاقة النووية الوليد الخاص بالمملكة.

وحتى الآن، يتمثل الجزء المحورى بالبرنامج فى اتفاق قدره عشرة مليارات دولار مع روسيا لبناء مفاعلين نوويين كبيرين بحلول عام 2025. وأقر طوقان فى المقابلة التى أجريت الأحد بأنه لم يتم توفير هذا التمويل وأن الأردن لا يزال يبحث عن شريك ثالث.

وأوضح الوزير كذلك أن احتمال بناء المفاعلين يتراوح بين "70 إلى 75 (بالمائة). .. ولكن ليس 90 بالمائة ".

>