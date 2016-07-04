أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار الأردن..وزير الطاقة الأردنى: عمان تسعى لاتفاق تعاون نووى مع أمريكا

Google+ Print
أخبار الأردن..وزير الطاقة الأردنى: عمان تسعى لاتفاق تعاون نووى مع أمريكا أخبار الأردن..وزير الطاقة الأردنى: عمان تسعى لاتفاق تعاون نووى مع أمريكا
قال وزير الطاقة الأردنى خالد طوقان إن بلده يسعى إلى اتفاق للتعاون النووى مع الولايات المتحدة وذلك بعد أزمة طويلة بشأن تخصيب اليورانيوم، مضيفا أن الجانبين مستعدان على ما يبدو حاليا لتسوية.

وأبلغ طوقان بأن من شأن الاتفاق أن يساعد الأردن فى الحصول على تقنية أمريكية، بما فيها مفاعلات مؤلفة من وحدات صغيرة تتلاءم مع برنامج الطاقة النووية الوليد الخاص بالمملكة.

وحتى الآن، يتمثل الجزء المحورى بالبرنامج فى اتفاق قدره عشرة مليارات دولار مع روسيا لبناء مفاعلين نوويين كبيرين بحلول عام 2025. وأقر طوقان فى المقابلة التى أجريت الأحد بأنه لم يتم توفير هذا التمويل وأن الأردن لا يزال يبحث عن شريك ثالث.

وأوضح الوزير كذلك أن احتمال بناء المفاعلين يتراوح بين "70 إلى 75 (بالمائة). .. ولكن ليس 90 بالمائة ".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365