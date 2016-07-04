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قنصلية أمريكا بجدة: الانفجار لم يتسبب فى سقوط قتلى أو جرحى بين العاملين

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قنصلية أمريكا بجدة: الانفجار لم يتسبب فى سقوط قتلى أو جرحى بين العاملين قنصلية أمريكا بجدة: الانفجار لم يتسبب فى سقوط قتلى أو جرحى بين العاملين
قال التلفزيون الرسمى السعودى أن مفجرا انتحاريا قُتل وأصيب شخصان آخران فى تفجير وقع قرب القنصلية الأمريكية فى جدة ثانى أكبر مدن فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين فى أول تفجير يحاول استهداف أجانب فى المملكة منذ سنوات.

وأضاف التلفزيون نقلا عن متحدث أمنى قوله إن المهاجم أوقف سيارته أمام مستشفى مواجه للقنصلية فى نحو الساعة 2.15 صباحا وفجر قنبلته بعد اقتراب رجلى أمن منه مما أدى إلى مقتله وإصابتهما بجروح طفيفة.

وقال شاهد لرويترز إن ثلاثة انفجارات أخرى هزت مكان التفجير بعد ذلك بساعات وذلك فى الوقت الذى قامت فيه الشرطة بعملية تفجيرات محكومة فيما يبدو قرب الموقع. وأظهر شريط مصور بعث به الشاهد رجال الشرطة وهم يأخذون ساترا وراء مركبات ويسدون آذانهم قبل دوى انفجار.

وقالت القنصلية الأمريكية فى بيان إن الانفجار لم يتسبب فى سقوط قتلى أو جرحى بين العاملين بها وأضافت أنها والسفارة الأمريكية على اتصال بالسلطات السعودية التى تحقق فى الواقعة.

ولم يتسن لرويترز الوصول لمسئولين لإعطاء تفاصيل أخرى. وأظهرت صورة على موقع سبق الإخبارى على الإنترنت ما يبدو أنها أشلاء رجل بجوار سيارة أجرة.

وأشار بيان فى التلفزيون الرسمى إلى مكان القنصلية بعنوان الشارع الذى تقع فيه دون الإشارة بشكل مباشر إلى وجود القنصلية هناك فى محاولة فيما يبدو للتقليل من شأن الهدف المحتمل للهجوم.
>وأكدت رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية للمواطنين الأمريكيين فى السعودية على نصيحة توخى الحذر واتخاذ إجراءات إضافية عند السفر.وقال الشاهد أن قوات الأمن أغلقت المنطقة وإن طائرات هليكوبتر حلقت فى الأجواء.

وأضاف أن التفجير وقع على ما يبدو على بعد نحو 20 مترا من نقطة تفتيش خارج القنصلية. وتحمى حواجز خرسانية الشارع خارج القنصلية.

وشن تنظيم داعش سلسلة هجمات فى السعودية منذ منتصف 2014 أدت إلى قتل عشرات الأشخاص معظمهم من الأقلية الشيعية وقوات الأمن.

وقبل عشر سنوات ركزت حملة لتنظيم القاعدة على الوافدين الغربيين فى أكبر مصدر للنفط فى العالم وقتلت مئات فى هجمات على شركات ومجمعات سكنية. وفى هجوم عام 2004 على القنصلية السعودية فى جدة قتل تسعة أشخاص.
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مصر 365

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