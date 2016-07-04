ارتفاع حصيلة تفجيرات حى الكرادة ببغداد لـ 213 قتيلا

أعلن مسئولون أن 213 شخصا على الأقل قتلوا فى التفجير الانتحارى الذى تبناه تنظيم داعش الأحد فى بغداد والذى يعتبر أحد الاعتداءات الأكثر دموية فى العراق.

وقال مسئولون أمنيون وطبيون الاثنين أن التفجير بسيارة مفخخة الذى استهدف حى الكرادة المكتظ بالمتسوقين فى العاصمة العراقية أدى ايضا إلى اصابة اكثر من 200 شخص بجروح.

وحى الكرادة كان مكتظا بالمتسوقين قبل بدء عيد الفطر.

وتوعد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أمس بـ"القصاص من الزمر الإرهابية التى قامت بالتفجير حيث أنها بعد أن تم سحقها فى ساحة المعركة تقوم بالتفجيرات كمحاولة يائسة ".

كما أمر العبادى بتعديل الإجراءات الأمنية وخصوصا سحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا، التى تم التشكيك بفعاليتها.

ويأتى التفجير بعد اسبوع على استعادة القوات العراقية السيطرة على مدينة الفلوجة، أحد آخر معاقل المتشددين فى البلاد.