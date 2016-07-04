«نتانياهو» يلقى خطابا بالبرلمان الإثيوبى الخميس حول تطوير العلاقات الاقتصادية

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو سيلقى يوم الخميس المقبل، خطابا مهما بالبرلمان الإثيوبى من أجل الحديث عن تطوير العلاقات بين تل أبيب وإثيوبيا خاصة فى المجالات الاقتصادية والزراعية. وقالت الإذاعة إن نتانياهو سيبدأ اليوم جولته الأفريقية لزيارة 6 دول أفريقية، ليبدأها بـ”أوغندا” ثم كينيا ورواندا وإثيوبيا وجنوب السودان وتنزانيا، حيث سيصل إلى العاصمة الأوغندية “كامبالا”، حيث سيتم استقباله بشكل رسمى ظهر اليوم للاحتفال بمرور 40 عاما على عملية “عنتابى” التى قتل فيها أخيه الأكبر. وأكدت الإذاعة الإسرائيلية، أن يوم الخميس المقبل سيلقى نتانياهو خطابا بالبرلمان الإثيوبى للحديث عن مزيد من التعاون الاقتصادى والزراعى بين تل أبيب وأديس أبابا. وأشارت الصحيفة إلى أن نتانياهو اصطحب معه حوالى 80 رجل أعمال إسرائيلى للتوقيع على العديد من الاتفاقيات وزيادة الاستثمارات فى هذه الدول الأفريقية، ليكون نصيب كل دولة 50 مليون شيكيل من الاستثمارات.