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«القوى العاملة»: إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص يومان بأجر كامل

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«القوى العاملة»: إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص يومان بأجر كامل «القوى العاملة»: إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص يومان بأجر كامل

محمد سعفان وزير القوي العاملة

مراسل«ONA»:
> أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن اليوم الأول والثانى من عيد الفطر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأضاف وزير القوى العاملة، فى بيان صحفي،اليوم الاثنين، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة مضاعفة أجر هذا اليوم .

وكلف الوزير، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الفطر، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات.

 

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