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قوات التحالف تعلن اعتراض صاروخ اطلق من اليمن باتجاه مدينة “أبها “السعودية

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قوات التحالف تعلن اعتراض صاروخ اطلق من اليمن باتجاه مدينة “أبها “السعودية قوات التحالف تعلن اعتراض صاروخ اطلق من اليمن باتجاه مدينة “أبها “السعودية

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن عن اعتراض صاروخ بالستي اطلق صباح اليوم الاثنين من اليمن باتجاه مدينة ابها جنوب السعودية مؤكدا عدم وجود إصابات.

وقال التحالف في بيان له انه تم اعتراض الصاروخ، ولم تسجل اي اصابات، مشيرا إلى انه تم لاحقا استهداف المنصة التي اطلق منها من سلاح الجو السعودي وتدميرها.

 ويعد هذا رابع صاروخ يتم إطلاقه على المملكة السعودية من اليمن منذ بدء مفاوضات سلام يمنية في الكويت في أبريل،قبل إعلان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الاربعاء الماضى تعليقها بدعوى إنها لم تحرز تقدما يذكر.

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