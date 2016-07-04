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ضبط 38 طن أرز تمويني مهرب للسوق السوداء بقنا

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ضبط 38 طن أرز تمويني مهرب للسوق السوداء بقنا ضبط 38 طن أرز تمويني مهرب للسوق السوداء بقنا

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> شنت حملة تموينية بمركز نجع حمادي، بالتعاون مع وحدة مباحث تموين نجع حمادي وإدارة تموين نجع حمادي، حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط 38 طن و 225 كيلو أرز تمويني مهربة للسوق السوداء، وهو ما يأتي في إطار ضبط الأسعار بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، في تصريح صحفي، أنه تم تحرير عدة محاضر، منها محضر رقم 1065 جنح نجع حمادي الكمية المضبوطة 200 جوال زنة 25 كيلو جرام وتحرير المحضر رقم 10035 جنح الكمية المضبوطة 440 جوال زنة 25 جرام، كما تم تحرير المحضر رقم 11296 جنح نجع حمادي للكمية 889 جوال زنة 25 كيلو جرام بإجمالي 1529 جوال ( 38 طن و 225 كيلو ) .

وأضاف، أنه تم تنفيذ قرار النيابة العامة بشأن المحاضر وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بتعبئة الكميات المضبوطة بزنة 1 كيلو جرام، وجاري بيعها للجمهور بسعر 4,5 للكيلو، ويتم توريد القيمة للنيابة العامة .

 

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