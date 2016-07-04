فيديو…فنانة اسكتلندية تعرض الزواج على الإنجليز الراغبين بالبقاء بالاتحاد الأوروبي

أعلننت الفنانة الكوميدية الاسكتلندية ريتشيل لوغران، عبر فيديو ساخرًا لها ،إستعدادها للزواج من الراغبين فى بقاء بريطانيا بالاتحاد الاوروبى.

من جهتها عقبت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية،على الفيديو موضحة أنه يأتي مع طلب الكثيرين الانتقال إلى الشمال عقب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وتظهر لوغران في الفيديو، وهي تجلس على طاولة الغذاء، وأمامها وجبة اسكتلندية، وقالت مخاطبة الكاميرا: “في إطار التوحيد بيني وبين رفاقي المعارضين لانسحاب بريطانيا من خارج الحدودالاسكتلندية، أعلن تقديم فرصة العمر لهم،أن الفرصة المحتملة للحصول على جواز سفر اسكتلندي تكمن في الزواج منى”.

ثم أضافت “أناشد جميع العزاب المؤهلين والمتحمسين، وأنا متأكدة من أنهم كثيرون، أن يرسلوا لي فيديو لطلب يدي، يوضح فيه لماذا عليّ أن أقبل به كزوج لي، أو كزوجة دون إثارة لل

وقالت “انطلقوا، مزمار القربة يناديكم”، بينما تبدأ آلة نفخ اسكتلندية تقليدية بإصدار الأصوات في الخلفية في أداء فني يشبه فيلم “أمازيتغ غريس”.

لوغران أكملت دعوتها قائله “كعك تانوك ينتظرك”، مشيرة إلى حلوى اسكتلندية شهيرة، قبل أن تواصل “خذ قضمة من وجبتي الاكستلندية واتركني أجعلك اسكتلنديًا”.