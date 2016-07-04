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ضبط عاطل بحوزته 5 لفافات بانجو فى كمين بأسوان

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ضبط عاطل بحوزته 5 لفافات بانجو فى كمين بأسوان ضبط عاطل بحوزته 5 لفافات بانجو فى كمين بأسوان
ألقى رجال المباحث بقسم شرطة مركز إدفو بأسوان والقوة المرافقة، القبض على عاطل، وبحيازته 5 لفافات صغيرة الحجم تحوى كمية من نبات البانجو المخدر، وذلك خلال أحد الأكمنة بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة المختصة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو، عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم "راضى . ا" 24 سنة عاطل، وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 200 جرام.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المود المخدرة بقصد ترويجها على عملائه من المتعاطين، حسبما أفادت الشرطة، تحرر المحضر رقم 4690 لسنة 2016 م مخدرات إدارى مركز إدفو.

وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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