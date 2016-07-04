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تقرير في الجول - تعرف على مهاجم ريال مدريد الجديد الملقب بـ ' أجويرو باراجواي '

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تقرير في الجول - تعرف على مهاجم ريال مدريد الجديد الملقب بـ ' أجويرو باراجواي ' تقرير في الجول - تعرف على مهاجم ريال مدريد الجديد الملقب بـ ' أجويرو باراجواي '

"كان حلمي منذ الطفولة أن أرتدي هذا القميص وألعب في هذا النادي" بهذه الكلمات وصف المهاجم البارجواياني سيرخيو دياز صفقة انتقاله إلى ريال مدريد.

دياز صاحب الـ18 كان قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" انتقاله إلى الفريق الإسباني قادما من فريق سيرو بورتينو دون الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة، التي تشير بعض التقارير الصحفية أنها تترواح بين 6-8 ملايين يورو بعقد يمتد لـ5 مواسم.

التوقيع مع دياز أتي بطلب من مدرب الفريق زين الدين زيدان، الذي أمر أن يلعب -من يلقب بـ"أجويرو باراجواي" نظرا لتشابه الآداء بينه وبين المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو- سنته الأولى في أوروبا مع الفريق الثاني لريال مدريد "كاستيا" الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

ويلعب دياز في الفريق الأول لسيرو بورتينو منذ عام 2014 أي أنه يشارك في الدوري الممتاز البارجواياني منذ أن كان بعمر الـ16، كما أنه يعتبر أصغر من سجل في مباريات الكلاسيكو بين فريقه وفريق أوليمبا حين سجل وهو بعمر الـ17 عاما و58 يوما.

وفي تلك الفترة خاض دياز 62 مباراة وسجل 15 هدفا.

وتعتبر مشاركته مع فريقه في بطولة كوبا ليبارتادورس أمام فريق كورينثيانز البرازيلي هى الأبرز له، بعدما سجل هدفا وصنع الأخر في فوز كتيبة المدرب جوستافو مورنيجو 3-2.

ودوليا، قاد دياز منتخب ناشئين باراجواي للمربع الذهبي والحصول على المركز الرابع في بطولة كوبا أمريكا دون الـ17 عاما، كما شارك في بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في تشيلي صيف 2015، ليكون قد شارك في 9 مباريات هز فيهم الشباك في 3 مناسبات.

قدرة دياز على اللعب في مركزي الجناح والمهاجم الصريح جعلته ضمن اختيارات المدير الفني لمنتخب الشباب كارلوس باريدس المشاركة في بطولة كوبا أمريكا دون 20 عاما، ليكون رفقة من حققوا المركز السادس لباراجواي في أراضي أورجواي.

ومؤخرا فاز لاعب ريال مدريد الجديد بلقب أفضل لاعب في دورة تولون الودية الدولية بعدما سجل هدفين في 4 مباريات.

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