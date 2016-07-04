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مصر للطيران: عودة 20 ألف معتمرًا خلال أيام عيد الفطر

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مصر للطيران: عودة 20 ألف معتمرًا خلال أيام عيد الفطر مصر للطيران: عودة 20 ألف معتمرًا خلال أيام عيد الفطر

أرشيفية

مراسل ONA

تواصل شركة للطيران تسيير جسرها الجوي، لعودة المعتمرين بعد انتهائهم من أداء مناسك العمرة لهذا العام ، حيث بدأت مرحلة العودة يوم 24 رمضان، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 يوليو الجاري الموافق 10 شوال، صرح بذلك صفوت مُسَلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران .

 

وأكد مُسَلَّم، أن رحلات الشركة تشهد انتظاماً تاماً من حيث مواعيد السفر والوصول ، ودون تخلف أي حقائب، موضحًا أن مصر للطيران قد تمكنت حتى الأحد من عودة نحو 18117 راكبًا ، على متن 87 رحلة جوية إلى أرض الوطن، وذلك بواقع 13126 راكبًا من جدة إلى مطاري القاهرة ، وبرج العرب بالأسكندرية على متن 58 رحلة جوية، كما نقلت الشركة 4991 راكبًا من المدينة المنورة لعودتهم إلى كل من مطاري القاهرة وبرج العرب على متن 29 رحلة جوية .

 

وأضاف مسلم أن الشركة من المقرر أن تنقل، اعتباراً من الإثنين ، وحتي ثالث ايام عيد الفطر ما يقرب من 20700 راكباً على متن 100 رحلة جوية ، بمعدل 68 رحلة من جدة لنقل 14131 راكباً إلى مطار القاهرة والأسكندرية ، كما أنه من المقرر تسيير 32 رحلة جوية من المدينة المنورة لنقل 6575 راكباً .

 

وتناشد مصر للطيران ركابها من المعتمرين ضرورة الإلتزام بمواعيد السفر المدونة علي تذاكر السفر في مرحلة العودة ، وكذلك الإلتزام بالوزن المسموح وعدم اصطحاب الحقائب الكبيرة والأجولة القماشية ، وكذلك اصطحاب مياه زمزم المغلفة ، والمصرح بها وغيرها من الإرشادات التي تضمن راحة المعتمرين خلال رحلتهم .

 

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