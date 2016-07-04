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الجيش الأمريكي يدين اقتراب فرقاطة روسية من طراد بحرى تابع له

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الجيش الأمريكي يدين اقتراب فرقاطة روسية من طراد بحرى تابع له الجيش الأمريكي يدين اقتراب فرقاطة روسية من طراد بحرى تابع له

الطراد البحرى_USS San Jacitno

أعلنت قيادة الجيش الأمريكى، اليوم الاثنين، بأن فرقاطة حربية روسية من نوع “باروسلاف مودرى”، اقتربت بشكل كبير من من طراد بحرى أمريكى فى البحر المتوسط.

وذكر الجيش الامريكى أن ، الطراد الخاص به حامل الصواريخ “يو أس أس سان جاسينتو”، كان ضمن فريق عمليات “التصميم الحازم”، والذى بدأ بضرب أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابى منذ أغسطس 2014، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

وصرحت قيادة الجيش فى بيان لها من أوروبا، ” نشعر بالقلق في كل مرة تجري فيها مناورات تفتقد إلى المهنية في البحر، وأن هذه الأفعال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد غير مبرر للتوتر بين الدول، وإلى أخطاء خطرة في الحسابات أو ”.

يذكر أن تسود حالة من التوتر القائم بين الفريقان العسكريان، منذ 14 يونيو الماضى، بعد اقتراب السفينة الروسية “ياروسلاف مودري”، من نظيرتها الامريكية “يو أس أس غريفلي”.

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