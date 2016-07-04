مارتن يول يتحدث عن: نصائح قد تغير حياة رمضان صبحي.. وتقييمه لستة أشهر مع الأهلي

لم ينف مارتن يول المدير الفني للأهلي التقارير التي تشير إلى غضب رمضان صبحي من عدم الموافقة على احترافه، قائلا "أتمنى أن يفهم أنني أسعى لمصلحته".

وغاب صبحي عن مباراة الاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل ١-١ ضمن الجولة ٣٣ للدوري الممتاز، وهي المباراة الثانية التي يغيب عنها اللاعب بداعي "الإصابة بشد في السمانة"، بحسب الأهلي.

وسُئل يول في حوار عبر إذاعة "الشباب والرياضة" بعد المباراة "ما تعليقك على التقارير التي تقول إن صبحي ليس مصابًا ولكنه غاضب من رفضك احترافه؟"، فقال "إذا استمع لكلامي سيكون له شأن عظيم".

وأضاف المدير الفني الهولندي "رمضان هو أحد أفضل المواهب التي دربتها في حياتي، لكل شخص في الحياة قيمة وسعر، هو يجب أن يعرف قيمته".

ويرفض يول التفريط في الجناح الشاب لصالح ستوك سيتي مقابل ٤ ملايين يورو.

وأتبع "أنا أنظر لمصلحته لأنني أعامله كأبيه، هو يجب أن يفهم ذلك لأن ذلك سيجعل له شأنا آخر. ومن الواضح أنه لم يفهمني بعد.. نعم".

وأوضح المدير الفني السابق لتوتنام هوتسبير أن صبحي لا يمكن أن يحترف حاليا بالدوري الإنجليزي من الأساس "لأنه لم يستوف شروط الحصول على تصريح العمل بسبب عدد المباريات الدولية التي خاضها".

نتيجة أربعة أشهر

وردًا على سؤال "بعد ستة أشهر تقريبا من العمل في الأهلي هل أنت راض عن عملك؟"، قال يول "حققت لقب الدوري مع لاعبين لم أخترهم بنفسي بعد موسم لم يحصد فيه الفريق لا دوري ولا كأس ولا بطولة إفريقيا، وقد توليت المسؤولية منذ أربعة أشهر فقط بالمناسبة".

واستطرد "نجرب اللاعبين كي يفيدوا الفريق، فأشركنا لاعبين مثل أحمد الشيخ ومحمد هاني وأحمد عادل عبد المنعم".

"أحمد الشيخ يريد أن يلعب المزيد من المباريات".