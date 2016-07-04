لاعب ريال مدريد السابق يشرح لـ في الجول: كيف تصل الكرة المصرية إلى المستوى الدولي

أكد نجم ريال مدريد السابق لويس أنجيل جارسيا أنه من متابعي الكرة المصرية بشكل جيد جدًا ويعرف العديد من لاعبي الدوري المصري.

لويس انجيل جارسيا تخرج من مدرسة ريال مدريد ولعب في صفوف الفريق الأول في الفترة من عام 1977 إلى 1982 وحقق مع المرينجي العديد من الألقاب منها لقب الدوري ولقب كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى وصيف أوروبا.

وفي تصريحات خاصة لموقع FilGoal.com تحدث لويس جارسيا عن الكرة المصرية قائلًا "أنا من متابعي الكرة المصرية بشكل جيد جدًا، وأعرف العديد من اللاعبين مثل هداف الدوري حسام سلامة "باولو" - مؤمن زكريا - ماليك إيفونا - والأسطوري شيكابالا - باسم مرسي ومروان محسن".

لاعب ريال مدريد السابق واصل تصريحاته حيث قال "الدوري المصري يضم لاعبين رائعين جدًا أفضل من العديد من اللاعبين في أوروبا وكذلك مدربين جيدين".

واختتم جارسيا تصريحاته في هذا الجزء قائلًا "اللاعب المصري هو نوع من الرياضي الفوضوي مع الصفات البدنية والفنية الكبيرة، ولكن شغله قليل على الناحية التكتيكية والفنية والإستراتيجية، وأنا واثق أنه مع العمل الجيد بالإضافة إلى الصفات الثلاث المذكورة يمكن أن تجعل الكرة المصرية تكتسب المستوى الدولي العالي المطلوب الآن".

انتظروا جزء آخر يتحدث فيه لويس أنجيل جارسيا عن رغبته في التدريب في الدوري المصري وعن النادي الذي تفاوض معه من قبل..