أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أصحاب المعاشات بالبحيرة يقطعون الطريق احتجاجا على بطء صرف مستحقاتهم

Google+ Print
أصحاب المعاشات بالبحيرة يقطعون الطريق احتجاجا على بطء صرف مستحقاتهم أصحاب المعاشات بالبحيرة يقطعون الطريق احتجاجا على بطء صرف مستحقاتهم
قطع منذ قليل عدد من أصحاب المعاشات بالبحيرة شارع الجمهورية بمدينة دمنهور احتجاجا على بطء صرف المعاشات من منافذ بنك ناصر الاجتماعى وأدى قطع الطريق إلى توقف الحركة المرورية بوسط المدينة وحدوث اشتباكات بين المحتجين وقائدى السيارات.

وأكد المحتجون على معاناتهم الشديدة لصرف المعاشات قبل عيد الفطر المبارك خاصة مع تكدسهم بصورة لا إنسانية فى شهر رمضان.

وطالب الأهالى بفتح منافذ جديدة لبنك ناصر لتغطية كافة مراكز المحافظة لصرف مستحقاتهم المالية وكذلك تفعيل نظام الصرف الآلى الغير مطبق بصورة كاملة على المتعاملين مع بنك ناصر الاجتماعى.
>وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية بالبحيرة إلى مكان الأحداث وتم احتواء الموقف وإقناع أصحاب المعاشات بفتح الطريق مرة أخرى.


>- وزيرة التضامن: إصدار بطاقات صرف المعاشات لمنع التكدس أمام منافذ بنك ناصر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365