أصحاب المعاشات بالبحيرة يقطعون الطريق احتجاجا على بطء صرف مستحقاتهم

قطع منذ قليل عدد من أصحاب المعاشات بالبحيرة شارع الجمهورية بمدينة دمنهور احتجاجا على بطء صرف المعاشات من منافذ بنك ناصر الاجتماعى وأدى قطع الطريق إلى توقف الحركة المرورية بوسط المدينة وحدوث اشتباكات بين المحتجين وقائدى السيارات.

وأكد المحتجون على معاناتهم الشديدة لصرف المعاشات قبل عيد الفطر المبارك خاصة مع تكدسهم بصورة لا إنسانية فى شهر رمضان.

وطالب الأهالى بفتح منافذ جديدة لبنك ناصر لتغطية كافة مراكز المحافظة لصرف مستحقاتهم المالية وكذلك تفعيل نظام الصرف الآلى الغير مطبق بصورة كاملة على المتعاملين مع بنك ناصر الاجتماعى.

>وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية بالبحيرة إلى مكان الأحداث وتم احتواء الموقف وإقناع أصحاب المعاشات بفتح الطريق مرة أخرى.

- وزيرة التضامن: إصدار بطاقات صرف المعاشات لمنع التكدس أمام منافذ بنك ناصر

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