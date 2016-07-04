نائب بالمنوفية: نجحنا فى توفير أجهزة تحاليل بمستشفى أشمون العام

قال النائب صابر عبد القوى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية إنه نجح فى توفير عدد من الأجهزة التى يحتاجها قسم التحاليل الطبية بمستشفى أشمون العام، وذلك لتفعيل القسم الداخلى بالمستشفى وتخفيف العبء عن المواطنين، وذلك عن طريق اللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية الذى تبرع بالأجهزة لخدمة أهالى مركزه.

وشملت الأجهزة التى تم توريدها جهاز تحاليل كامل، جهاز تحاليل كيمياء الدم سى بى سى، جهاز قياس غازات الدم، 5 ديب فريزر أدراج، و20 مروحة سقف توشيبا، 3 أجهزة تكييف كامل قوة 3 أحصنة.



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النائب صابر عبد القوى بجوار الأجهزة



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النائب يتابع نزول الأجهزة من السيارة



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الأجهزة لحظة دخولها المستشفى



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متابعة نزول الأجهزة إلى المستشفى



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السيارة محملة بالأجهزة

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